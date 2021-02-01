Темпы цифровизации здравоохранения за 2020 год оценили в регионах

Областная больница № 19 Областная больница № 19

Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край стали лидерами всероссийского рейтинга цифровой зрелости в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, сообщает Центр управления регионом.

Эксперты оценивали цифровую инфраструктуру учреждений здравоохранения, в том числе оснащенность автоматизированных рабочих мест, внедрение информационных систем и их взаимодействие с единой госсистемой здравоохранения, предоставление электронных услуг и сервисов на госуслугах, межведомственное электронное взаимодействие.

В десятку отстающих регионов вошли Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Итоги рейтинга доведут до руководителей каждого субъекта РФ. На отдельном совещании специалисты обсудят причины низких показателей, чтобы найти решения и оперативно устранить недоработки.