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Виртуальное путешествие для будущих химиков устроят в тюменском вузе

Общество, 16:43 19 февраля 2021

ФТИ | Фото: ФТИ

Школьников региона приглашают на день открытых дверей в режиме онлайн в институт химии Тюменского госуниверситета. Для ребят подготовили виртуальную игру-экскурсию, которая начнется в 12 часов 20 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Абитуриентам предстоит погрузиться в атмосферу института, почувствовать себя химиками и примерить студенческий образ. Нынешние студенты расскажут об образовательном процессе, досуге обучающихся и возможностях трудоустройства.

ФТИ | Фото: ФТИ

"Главное преимущество обучения в нашем институте – получение конкретной, нужной и востребованной на рынке труда профессии. Выпускники бакалавриата успешно трудятся в лабораториях самого разного профиля, получая при этом достойную заработную плату. Для тех, кто хочет усовершенствовать научно-исследовательские навыки и повысить квалификацию в более узкой профессиональной сфере, есть возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре", – рассказала директор института химии Татьяна Кремлева.

Она добавила, что в новом учебном году количество бюджетных мест увеличили до 79.

Задать вопросы руководству инхима школьники смогут в 13 часов на платформе Zoom. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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# абитуриенты , ТюмГУ , химия

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