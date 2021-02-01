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Трансляция пресс-конференции "VIII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

Общество, 10:56 19 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "VIII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2021" проходит на сайте агентства.

В пресс-конференции принимают участие начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Тимур Гайнуллин, директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Ирина Галанина, заместитель технического директора ГК "Автоград" Иван Покрышкин, директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин.

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# молодые профессионалы , пресс-конференция

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