Трансляция пресс-конференции "VIII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции "VIII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2021" проходит на сайте агентства.
В пресс-конференции принимают участие начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Тимур Гайнуллин, директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Ирина Галанина, заместитель технического директора ГК "Автоград" Иван Покрышкин, директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин.