В селе Агарак Тюменской области появился пост пожарной охраны

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Муниципальный пост пожарной охраны появился в с. Агарак Юргинского района Тюменской области, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В прошлом году помещение полностью реконструировали, оснастили стационарной телефонной связью. Тюменская областная служба экстренного реагирования передала в безвозмездное пользование новую пожарную автоцистерну.

В этом году выделены средства на содержание поста, для приобретения горюче-смазочных материалов, пенообразователя, специальной защитной одежды, снаряжения и вещевого обмундирования, на медицинские профосмотры и личное страхование работников, текущий ремонт техники и приобретение пожарно-технического вооружения, испытание электрозащитных средств, страхование транспортных средств.

С работниками муниципального поста проведены занятия по изучению основ организации гарнизонной и караульной службы, порядка действий при получении сообщения о пожаре, выезде и следовании к месту вызова, тушении пожара и соблюдению требований охраны труда. Также они получили инструкции по назначению, устройству и способам применения пожарно-технического вооружения, которым снабжен автомобиль. С каждым водителем отработаны практические навыки.