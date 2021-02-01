  • 19 февраля 202119.02.2021пятница
  • USD73,7755
    EUR88,8700
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Доцент ТюмГУ стала соавтором книги "Сто текстов о языке"

Общество, 14:13 19 февраля 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Доцент ТюмГУ Наталья Кузнецова стала автором трех статей новой книги "Сто текстов о языке". Презентация сборника состоялась на международной конференции Тотального диктанта "Динамические процессы в современном русском языке", сообщает пресс-служба вуза.

Книга рассказывает о прошлом языка, его настоящем и будущем, об актуальных процессах в современной русской письменности, о вопросах цифрового этикета и деловой переписки, а также о взаимодействии языка и технологий. В сборник вошли 53 научно-популярные статьи и заметки.

"Моих текстов в книге три – о нерегламентированных написаниях числительных, о двоеточии, которое не сдает позиций, а еще небольшой этюд "Язык и общество", в основу которого легла история об открытии тюменскими филологами нового союза", - рассказала Наталья Кузнецова.

Выход книги – это начало серии "Русский язык 18+" для тех, кто хочет не только говорить на русском языке, но и знать о нем чуть больше.

Участники конференции также обсудили вопросы организации Тотального диктанта-2021. Было решено, что столицей образовательной акции станет Якутск. Автором текста диктанта-2021 стал Дмитрий Глуховский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# русский язык , Тотальный диктант , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:28 19.02.2021Победа на чемпионате WorldSkills Russia гарантирует трудоустройство в Тюменской области
14:25 19.02.2021В преддверии Дня защитника Отечества тюменские гостиницы проверят на соблюдение антиковидных мер
14:13 19.02.2021Доцент ТюмГУ стала соавтором книги "Сто текстов о языке"
14:07 19.02.2021В Тюменской области умер 60-летний мужчина с COVID-19