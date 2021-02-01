Доцент ТюмГУ стала соавтором книги "Сто текстов о языке"

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Доцент ТюмГУ Наталья Кузнецова стала автором трех статей новой книги "Сто текстов о языке". Презентация сборника состоялась на международной конференции Тотального диктанта "Динамические процессы в современном русском языке", сообщает пресс-служба вуза.

Книга рассказывает о прошлом языка, его настоящем и будущем, об актуальных процессах в современной русской письменности, о вопросах цифрового этикета и деловой переписки, а также о взаимодействии языка и технологий. В сборник вошли 53 научно-популярные статьи и заметки.

"Моих текстов в книге три – о нерегламентированных написаниях числительных, о двоеточии, которое не сдает позиций, а еще небольшой этюд "Язык и общество", в основу которого легла история об открытии тюменскими филологами нового союза", - рассказала Наталья Кузнецова.

Выход книги – это начало серии "Русский язык 18+" для тех, кто хочет не только говорить на русском языке, но и знать о нем чуть больше.

Участники конференции также обсудили вопросы организации Тотального диктанта-2021. Было решено, что столицей образовательной акции станет Якутск. Автором текста диктанта-2021 стал Дмитрий Глуховский.