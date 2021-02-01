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Мужской завтрак приготовят в Тюмени на Алебашевском базаре

Общество, 14:02 19 февраля 2021

из сообщества рынка "Алебашевский Bazar" во ВКонтакте | Фото: из сообщества рынка "Алебашевский Bazar" во ВКонтакте

Завтрак для мужчины приготовят участники кулинарного конкурса "Коронное блюдо" на рынке "Алебашевский базар" в Тюмени 20 февраля.

На этой неделе конкурсанты продумали блюда, которые будут готовить ко Дню защитника Отечества. На приготовление выделен час.

Ранее, 14 февраля, конкурсантам предложили пофантазировать на тему романтического ужина.

"Каждая команда представляла свою презентацию. Все выступления были очень разными. Участники подошли творчески, были интересные номера. Также посетители рынка увидели мастер-класс по приготовлению розового резотто, брускетт от шеф- повара ресторана "Максим". Мы как организаторы ходили по всем корнерам, снимали происходящее, получилось живое мероприятие. Зрители тоже могли видеть, что происходит в корнерах", – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта Елена Кукмарцева.

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Жюри оценило блюда конкурсантов и выбрало троих лучших участников, которые окажутся в финале.

Инна Пахомова

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# конкурс , кулинария

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