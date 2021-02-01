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В Тюмени жалобы участников незаконной акции суд оставил без удовлетворения 

Происшествия, 13:50 19 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех человек за призывы к незаконной акции 23 января арестовали на пять и восемь суток. Решение Ленинского районного суда Тюмени оставил в силе областной суд.

Жалобы от тюменцев судья рассмотрел 18 февраля и не удовлетворил их, сообщает пресс-служба суда.

Всего 10 административных протоколов за аналогичные правонарушения рассмотрел Ленинский районный суд. Трех нарушителей общественного порядка арестовали. Семь человек оштрафованы. Один обязан выплатить 11 тыс. рублей, а остальные — по 12 тыс.

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# жалобы , незаконная акция , Тюменский областной суд

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