В Тюмени жалобы участников незаконной акции суд оставил без удовлетворения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех человек за призывы к незаконной акции 23 января арестовали на пять и восемь суток. Решение Ленинского районного суда Тюмени оставил в силе областной суд.

Жалобы от тюменцев судья рассмотрел 18 февраля и не удовлетворил их, сообщает пресс-служба суда.

Всего 10 административных протоколов за аналогичные правонарушения рассмотрел Ленинский районный суд. Трех нарушителей общественного порядка арестовали. Семь человек оштрафованы. Один обязан выплатить 11 тыс. рублей, а остальные — по 12 тыс.