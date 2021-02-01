Инвестиционный проект по выращиванию смородины и облепихи реализуют в Ялуторовском районе

| Фото: Роскачество | Фото: Роскачество

Облепиху и смородину планирует выращивать в Ялуторовском районе резидент индустриального парка "Боровский" - предприятие "Ягоды плюс". Компания занимается закупкой, переработкой, заморозкой и продажей ягод, овощей, дикоросов и другой продукции.

"В 2020 году предприятие приобрело в Ялуторовском районе земельный участок площадью 180 га, администрация района помогла подобрать варианты и сопровождает проект. Ведутся кадастровые работы по подготовке к строительству помещения для хранения продукции, инвентаря, для персонала. Будет подготовлена территория, выполнено ограждение и другие работы", - сообщил начальник управления сельского хозяйства и инвестиционной политики администрации Ялуторовского района Павел Робканов.

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Проект в Ялуторовском районе "Ягоды плюс" развивает на собственные средства, возможно привлечение софинансирования. В 2021 году в планах предприятия - высадить смородину и облепиху на 40 га. Если это удастся сделать в первой половине года, первый урожай может быть получен в 2022-м.

"Продукция будет отсортирована, заморожена и отправлена на реализацию прежде всего в Тюмень и область на предприятия переработки, общепита, в социальные учреждения. У нас есть своя фирменная сеть продаж, налажена интернет-торговля" - пояснил генеральный директор ООО ТПК "Ягоды плюс" Эльмар Ибуков.

Руководитель компании сообщил, что в зависимости от масштабов производства, в будущем возможна реализация продукции на федеральном уровне и выход на экспорт.

Татьяна Ковалева