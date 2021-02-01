Победа на чемпионате WorldSkills Russia гарантирует трудоустройство в Тюменской области

Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте

Победители и призеры чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) могут рассчитывать на трудоустройство в Тюменской области.

Как напомнили организаторы регионального этапа чемпионата на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", WorldSkills Russia – это не просто олимпиада, где нужно показать знания и умения. В движении участвуют настоящие профессионалы, и к медалям они обычно идут долго. Успешное выступление – показатель не только их мастерства, но и целеустремленности, волевых качеств.

"Награждая победителей, мы сразу приглашаем их на работу. После чемпионата созваниваемся с кураторами, другими участниками, которые проявили себя, и тоже приглашаем на собеседование. Другое дело, готовы ли они переехать в Тюмень и сменить своего работодателя, но мы всегда рады их принять", - рассказал представитель одного из основных партнеров регионального чемпионата, заместитель технического директора ГК "Автоград" Иван Покрышкин.

Он подчеркнул, что обычно желающие работать в "Автограде" проходят жесткий отбор: из 100 соискателей трудоустраиваются только четверо. Специалистов, проявивших себя на WorldSkills Russia, принимают сразу.

"Они не нуждаются в подтверждении уровня мастерства. Как правило, эти ребята больше знают и умеют, чем обычные соискатели. В штате "СУЭНКО" работают несколько таких специалистов, в том числе призер 45-го международного чемпионата Дмитрий Костин", пояснил главный инженер АО "СУЭНКО" Юрий Тышук.

Напомним, VIII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске с 28 февраля по 5 марта. Более 480 участников от 13 до 67 лет поборются за победу в 48 компетенциях.

Евгения Шевцова