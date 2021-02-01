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Тюмень столкнулась с феноменом "пьяных" свиристелей

Общество, 15:11 19 февраля 2021

ptici.info

"Пьяных" свиристелей тюменцы могут наблюдать с конца февраля по апрель. Связано это с тем, что птицы лакомятся плодами яблонь и рябин, которые к этому времени от яркого весеннего солнца начинают бродить.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил педагог дополнительного образования тюменского Дворца "Пионер" Виталий Макаров.

"Свиристели, наевшись таких плодов, впадают в обморочное состояние. К сожалению, это состояние может привести птиц к летальному исходу, иногда они становятся добычей бродячих псов", - говорит он.

Свиристели – это кочевники, которые выбирают территории, на которых есть много яблонь и рябин. В Тюмень они прилетают из Югры и любят город за большое количество плодоягодных культур.

"Что примечательно, свиристели – это насекомоядные птицы. Но ими они питаются только весной, летом, осенью. А зимой кучками прилетают к нам за ягодами. Еще интересный факт – ягоды рябины и яблочки они заглатывают целиком. Им не нужны только семечки, как тем же снегирям. И благодаря этому свиристели разносят семена наших деревьев повсюду, где бывают", - говорит педагог.

Обитают свиристели в Тюменской области примерно до конца марта. Иногда задерживаются до апреля.

Анжела Лебедева

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# птицы , свиристели , ягоды

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