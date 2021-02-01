Творческие работы ждут от тюменцев на конкурс "Сибирский валенок"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Конкурс "Сибирский валенок" запускает тюменский Центр русской культуры.

Принять участие в нем приглашают творческие, активные семьи с детьми. Творческое состязание проводится по нескольким номинациям.

На "Масленичный коллаж" предлагают прислать фотографии, передающие традиции празднования Масленичной недели. В номинации "Ох, уж эти валенки!" принимаются видеоролики с творческими номерами о валенках. "Старенькие валенки на новый лад" – конкурс роликов с мастер-классами. В номинации "Жили-были валенки…" тюменцам предлагают пофантазировать на тему костюма "Валенок". Наряд должен позволять участнику свободно передвигаться по сцене.

Отметим, 14 марта в 12 часов в сквере Казачьи луга начнется "Парад валенок", в котором и примут участие конкурсанты.

О требованиях к работам организаторы подробно расписали в положении о конкурсе. Здесь же приведена форма заявки.