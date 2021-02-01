Первый замдиректора тюменской библиотеки имени Менделеева рассказала о работе и любимых книгах

Архивное фото | Фото: Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева ВКонтакте Архивное фото | Фото: Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева ВКонтакте

Помогать читателям находить интересную для них литературу и делать все, чтобы им было комфортно - такие приоритеты в своей работе назвала главными первый заместитель директора Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева Светлана Молчанова.

Она рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия", что мечтала связать свою жизнь с библиотечным делом с самого детства, буквально с пяти лет, когда научилась читать. Книги окружали ее всегда, походы в библиотеку были регулярными, а чтение превратилось в любимое хобби.

Самым впечатлившим произведением Светлана Молчанова назвала "Молодую гвардию" Александра Фадеева, посвященную действовавшей в Краснодоне Луганской области во время Великой Отечественной войны одноименной молодежной подпольной организации, многие члены которой были казнены немецкими военными. Эта история потрясла ее еще в юном возрасте и до сих пор остается любимой.

Первый замдиректора главной библиотеки региона - пермячка, закончила библиотечный факультет Пермского института культуры и переехала в Тюмень за мужем. В 1985 году она устроилась в областную научную библиотеку в библиографический отдел, отработала там семь лет. После перешла в областную детскую библиотеку имени Логунова и посвятила ей 17 лет. В 2009 году снова вернулась в "менделеевку" и трудится здесь по сей день.

Светлана Молчанова прошла путь от заведующего отделом обслуживания дошкольников и младших школьников до директора детской библиотеки и первого заместителя руководителя именитого учреждения. На нынешней должности она уже не так много взаимодействует с читателями, но в бытность сотрудником детской библиотеки признается, что лично знала всех маленьких книголюбов и их родителей, многие выросли буквально на глазах.

В зоне ответственности Светланы Молчановой - все вопросы, связанные с библиотечной технологией, комфортом читателей, литературой и фондами, обслуживанием читателей. В работе ее прежде всего привлекают люди, отношения с которыми, считает первый замдиректора, должными быть и деловыми, и человеческими. Коллектив она называет большой семьей, а на работу всегда идет с радостью. Уверена, что несмотря на имеющийся опыт, многое еще может сделать для того, чтобы областная научная библиотека имени Менделеева сохраняла высокий статус и оставалась любимой у тюменцев всех возрастов.

Дарья Казакова