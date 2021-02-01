Школьники могут стать ведущими реалити-сериала "Россия глазами детей"

| Фото: Русское географическое общество | Фото: Русское географическое общество

Стартовал творческий онлайн-марафон "Юнкор России". Его победители смогут стать ведущими подросткового реалити-сериала "Россия глазами детей. Посмотрим", сообщает Русское географическое общество.

С 20 февраля по 6 марта участникам предстоит выполнить пять творческих заданий на основе мастер-классов от ведущих экспертов медиа — журналистов, актеров, блогеров, сценаристов и режиссеров. Вместе с ними подростки научатся писать сценарий, снимать видео, вести себя в кадре, анализировать информацию и продвигать свою страничку в социальных сетях.

Первый онлайн-урок состоится 20 февраля. В течение марафона у юных корреспондентов будет возможность рассказать о самом интересном в жизни своего родного города и региона: его истории, людях, памятных и исторических местах, природе и профессиях.

Подробности проекта можно узнать на официальном сайте проекта.