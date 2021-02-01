Тюменские кадеты рассказали об учебе, военной дисциплине и мечтах

Фото Сергея Бубело. | Фото: Фото Сергея Бубело. | Фото:

737 юношей из Тюменской области, Югры, Ямала и других регионов России обучаются в Тюменском президентском кадетском училище. Обучение начинается с 5 класса. На протяжении семи лет ребята изучают не только школьную программу, но и основы военного дела.

В День защитника Отечества корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" выяснил у ребят, почему они выбрали именно это учебное заведение и планируют ли в будущем получить военную профессию.

Фото Сергея Бубело. Фото Сергея Бубело.

Десятиклассник Данил Вагин - правнук легендарного Героя Советского Союза генерал-майора Григория Архиповича Криволапова. Память о великом предке бережно хранят в семье. Служить Родине - главное для молодого человека.

"Кадетское училище позволяет хорошо подготовиться к будущей жизни военнослужащего. У меня прадедушка — Герой Советского Союза генерал-майор Григорий Архипович Криволапов. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Истории, которые мне рассказывали о нем дед и мама, вдохновили меня на выбор этой профессии", - поделился Данил.

О кадетском училище ему рассказали родители. В решении стать кадетом поддержали.

"Учеба в училище изменила меня в корне. Я стал более трудолюбивым, самостоятельным и общительным. Участвую в соревнованиях по самбо и дзюдо, в олимпиадах по математике и информатике. Достигать высоких результатов в учебе позволяет тщательно продуманный режим дня и дисциплина", - считает кадет.

Самое сложное в учебе - перестроиться после долгих каникул, но особая атмосфера и общие интересы помогают ребятам быстро вернуться в колею.

"Весь день у нас расписан по минутам: подъем, зарядка, завтрак, учеба, после — тренировки, кружки и секции по интересам, самоподготовка. Если кто-то не понял тему урока, друг другу помогаем: объясняем, вместе разбираем задачи. У нас есть взаимопроверки домашних работ. Что касается условий жизни, поначалу реально сложно: родителей рядом нет, непривычная обстановка, режим, одноклассники, которых ты увидел впервые. В пятом классе я, в основном, был молчалив, но потом нашел друзей. Я понял, что у нас много общих интересов, подружился с одноклассниками и с ребятами с других курсов", - рассказал Данил Вагин.

После училища молодой человек планирует поступить в ТВВИКУ и связать свою жизнь со службой в инженерных войсках.

Фото Сергея Бубело. Фото Сергея Бубело.

Шестиклассник Сергей Деканов мечтает стать военным летчиком. Его воодушевил пример сотрудника училища - воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды, подполковника запаса Владимира Кузьмича Агафонова. В кадетское училище он поступил, когда увидел ребят из ТПКУ на одной из олимпиад: военная выправка, взаимовыручка и глубокие знания предмета - то, что их отличало от остальных.

"Родители уважительно отнеслись к моему выбору. Времени на сбор нужных для поступления документов было мало, но они все успели. Помогли мне подготовиться к поступлению и успешно пройти все испытания. Я считаю, что здесь больше дают знаний. Когда мы приходим на каникулы домой или в увольнение и встречаемся с одноклассниками из обычных школ, то замечаем, что они отстают по некоторым темам от нас", - рассказал он.

Выносливость, трудолюбие, самостоятельность - именно эти качества воспитал в себе молодой человек за два года обучения. Верные друзья, интересная программа, возможность заниматься углубленно наукой - лишь малый перечень преимуществ училища.

"Тяжело долго не видеть родителей. У нас строгий распорядок дня, особенно сложно в него вернуться после каникул: времени на привыкание нет, спрос большой. К тому же проблематично получать хорошие оценки, когда ты подстраиваешься. В пятом классе в новинку было то, что все домашние задания выполняешь сам, без подсказок из интернета и помощи родителей. Трудно было к этому приучиться, но справился. Из предметов мне нравится математика и точные науки. У нас здесь есть возможность заниматься любимыми предметами углубленно. Многие из кадет тренируются в различных спортивных секциях. Например, я до поступления в училище я занимался тхэквондо шесть лет, здесь — армейским рукопашным боем. Меня уже включили в сборную училища, на тренировках готовимся к соревнованиям", - поделился Сергей Деканов.

Пандемия внесла жесткие коррективы в общении с родителями. Раньше встречи были каждое воскресенье, теперь только во время каникул.

"Воскресенье - это единственный выходной. До пандемии в этот день у нас были встречи с родственниками, увольнения. Сейчас мы видимся только на каникулах. Но все равно по-прежнему ждем этот день, чтобы подольше поговорить с родителями по телефону и отдохнуть хорошенько", - сказал он.

Целеустремленность и желание исполнить свою мечту - стать военнослужащим Российской армии - позволяют обычным мальчишкам достигать высоких результатов в учебе. Система ценностей, которую прививают учителя и воспитатели: любовь к семье, к родине, уважение к родителям, к самому себе - это крепкий фундамент сильного, успешного и правильного человека. В День защитника Отечества кадеты благодарят и поздравляют своих наставников, желая крепкого здоровья и терпения, потому что мальчишки всегда остаются мальчишками.