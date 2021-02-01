Ишимцам предлагают благоустроить цирковую студию "Мечта"

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Предложения по благоустройству территории у цирковой студии "Мечта" ждут от горожан в департаменте городского хозяйства Ишима.

Специалисты предлагают здесь оборудовать современную парковку в районе дома по ул. Чехова, 9, пешеходную зону вдоль сетевого гипермаркета и многоквартирного дома.

Кроме того, летом 2021 года здесь отремонтируют участок улицы Чехова от ул. Деповской до ул. Красноярской, уложат современное дорожное покрытие с бордюром, возведут площадки для цветников с освещением и обустроят остановочный комплекс.

Будет организовано трехполосное двустороннее движение с возможностью прямого выезда на путепровод через ул. Непомнящего и Калинина.

Предложения предлагают оставлять в комментариях под постом на официальных страницах администрации города.