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Ишимцам предлагают благоустроить цирковую студию "Мечта"

Общество, 13:23 20 февраля 2021

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Предложения по благоустройству территории у цирковой студии "Мечта" ждут от горожан в департаменте городского хозяйства Ишима.

Специалисты предлагают здесь оборудовать современную парковку в районе дома по ул. Чехова, 9, пешеходную зону вдоль сетевого гипермаркета и многоквартирного дома.

Кроме того, летом 2021 года здесь отремонтируют участок улицы Чехова от ул. Деповской до ул. Красноярской, уложат современное дорожное покрытие с бордюром, возведут площадки для цветников с освещением и обустроят остановочный комплекс.

Будет организовано трехполосное двустороннее движение с возможностью прямого выезда на путепровод через ул. Непомнящего и Калинина.

Предложения предлагают оставлять в комментариях под постом на официальных страницах администрации города.

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# благоустройство , Ишим , общественное обсуждение

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