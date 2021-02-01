В Тюменской области поликлиники будут работать в праздники

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

В праздничные дни на День защитника Отечества и 8 марта медучреждения Тюменской области будут работать в соответствии с утвержденным графиком, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Рабочий день 20 февраля будет на час короче. 6 марта поликлиники отработают в обычном режиме. 21, 22 и 23 февраля, 7 и 8 марта пациентов станут принимать дежурные врачи с 8 до 16 часов, будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, организуют прием врачей-специалистов.

Режим работы травматологической поликлиники ОКБ №2 22 февраля и 6 марта - с 8 до 13 часов, стоматологическую помощь можно получить 20 февраля - с 8 до 19 часов, 22 февраля и 6 марта – с 8 до 13 часов.

По онкологическому профилю амбулаторную помощь окажут в "Медицинском городе", а также в центрах онкологической помощи на базах областных больниц №3 Тобольска, №4 Ишима, №11 Голышманово и №12 Заводоуковска 20 февраля - с 8 до 19 часов, 6 марта - с 8 до 14 часов.

По фтизиатрическому профилю - "Областной противотуберкулезный диспансер" 20 февраля - с 8 до 18 часов, 6 марта - с 9 до 13 часов.

По офтальмологическому профилю - "Офтальмологический диспансер" 20 февраля - с 8 до 19 часов.

По наркологическому профилю - "Областной наркологический диспансер" 20 февраля - с 8 до 19 часов, 6 марта - с 8 до 15 часов.

По психиатрическому профилю - "Областная психиатрическая больница" 20 февраля - с 8 до 19 часов, 6 марта - с 8 до 13 часов.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией нужно обращаться в центр профилактики и борьбы со СПИД 20 февраля - с 8 до 18 часов, 6 марта - с 9 до 13 часов.

Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями помощь окажут в областном кожно-венерологический диспансере 20 февраля - с 8 до 18 часов, 6 марта - с 8 до 15 часов.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, предоставляется в круглосуточном режиме.