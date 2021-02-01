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В Ишиме туристам предлагают увидеть живого Конька-горбунка

Общество, 15:13 20 февраля 2021

Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Настоящий Конек-горбунок появился в Ишиме, он любит яблоки и морковку. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музеем П. П. Ершова в Ишиме Надежда Проскурякова.

Волшебное превращение обычного ослика Иаши в Конька-горбунка произошло к выходу одноименного сказочного блокбастера на большие экраны 18 февраля.

"Мы решили – время пришло, потому что туристам будет интересно познакомиться с животным в три вершка, с двумя горбами и с аршинными ушами. Он очень ласковый, добрый и милый, с ним любят фотографироваться все. Дети гладят его, обнимают и называют Конечком-горбуночком, угощают яблоками и морковкой. Для них это настоящее чудо!" - говорит Надежда Проскурякова.

Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова проводит единую турпрограмму. Любители творчества знаменитого сказочника узнают о неизвестном Ершове, бывают на родине писателя, посещают конное ранчо, где и живет Конек-горбунок.

Пока на автобусные экскурсии выезжают только школьные классы по предварительной заявке, но после снятия ограничений музейщики ждут в гости к Коньку-горбунку всех желающих.

Узнать обо всех экскурсиях можно по телефону +79923037487, на официальном сайте комплекса или в соцсетях музея.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , Надежда Проскурякова , русская литература , экскурсии

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