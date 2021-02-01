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Песни военных лет исполнят в музее "Городская дума" в Тюмени

Общество, 18:58 20 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературно-музыкальная гостиная ко Дню защитника Отечества откроется в музее "Городская дума" в Тюмени 21 февраля в 15 часов, сообщают организаторы.

Концертную программу представит Тюменский государственный институт культуры, колледж искусств, учебный театр "Актис" и ансамбль Primavera. В программе – театрализованное исполнение военных песен и песен из советских кинофильмов, дуэт аккордеонистов и многое другое.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 46-11-59. Возрастное ограничение: 0+.

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# концерт , музей Городская дума

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