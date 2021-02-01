Песни военных лет исполнят в музее "Городская дума" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературно-музыкальная гостиная ко Дню защитника Отечества откроется в музее "Городская дума" в Тюмени 21 февраля в 15 часов, сообщают организаторы.

Концертную программу представит Тюменский государственный институт культуры, колледж искусств, учебный театр "Актис" и ансамбль Primavera. В программе – театрализованное исполнение военных песен и песен из советских кинофильмов, дуэт аккордеонистов и многое другое.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 46-11-59. Возрастное ограничение: 0+.