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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские студенты примут участие в киберкроссе

Общество, 17:09 24 февраля 2021

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Молодежный интенсив "Киберкросс" для студентов пройдет в Тюмени во Дворце "Пионер" 25 и 26 февраля.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова, тюменцы старше 16 лет обсудят вопросы создания безопасного контента в социальных сетях, правовой ответственности в глобальной сети и другие темы. Спикерами станут специалисты городских и региональных ведомств.

"У участников будет уникальная возможность пообщаться на тему создания позитивного контента и личного аккаунта в социальных сетях с известным блогером, мастером спорта международного класса по стритлифтингу Полиной Вербицкой. Также они познакомятся с киберволонтерами из других городов. Своим опытом поделятся представители Владимирской, Курской областей и Ямала", - рассказала она.

Второй частью интенсива станет турнир по настольной игре "Кибер-трек". Игра содержит вопросы о безопасности в сети. Закрепить знания и успешно выполнить задания игрокам помогут специалисты.

26 февраля состоится семинар по информационной безопасности детей и молодежи в формате видеоконференции. Представители профильных ведомств расскажут о реализации проекта "Киберпатруль" и ответят на вопросы киберволонтеров.

Любовь Голышева

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# Интернет , молодежь , Областной центр профилактики и реабилитации , студенты

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