Евгений Гудов: "Планетарий в Тюмени будет уникальным по архитектуре и наполнению"

из личного архива Евгения Гудова из личного архива Евгения Гудова

Планетарий в Тюмени станет единственным в стране, расположенным в историческом здании. Он будет уникальным в архитектурном плане и в наполнении. Там одновременно будет и планетарий, и лаборатория - драйвер популяризации науки и технологий в регионе.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в эксклюзивном интервью рассказал предприниматель из Санкт-Петербурга, автор проектов планетариев в России и за рубежом Евгений Гудов.

- Евгений, как давно вы занимаетесь планетариями и почему для нового объекта выбрали именно Тюмень?

- Планетариями я занимаюсь около четырех лет. За это время я посетил очень много планетариев по всему миру. Нашей команде удалось выиграть право проведения международной конференции планетариев в России в 2022 году. К нам приедут более 1 тыс. 500 директоров планетариев со всего мира. Главный пример - это Санкт-Петербург, там находится наш планетарий № 1, который является крупнейшим в мире. Сейчас открывается планетарий в Сочи, работает наш небольшой планетарий в Армении. Один из знаковых проектов будет в Тюмени, где планетарий расположится в историческом здании.

- По конструкции, стилю похожа ли круглая баня Тюмени на те, что есть в Санкт-Петербурге?

- Похожа, однако в ней изначально не была доделана входная группа, которая ярко выражена в Санкт-Петербурге. Также баня в Петербурге внутри имеет открытую часть с бассейном. Все привыкли видеть тюменскую баню в кирпичном обличии, хотя ранее она была белого цвета, как и баня в Питере сейчас.

- Тюменское сообщество архитекторов, краеведов, историков выходило на вас, предлагало помощь?

- Мы в контакте с архитектурным сообществом из Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Советуемся со всеми, так как по реконструкции бани в планетарий много интересных вопросов, которые нужно решить.

- Какова цена вопроса? Вы инвестируете или же администрация Тюмени тоже как-то участвует?

- Более 120 миллионов рублей уйдет на ремонт и реконструкцию. Точная сумма будет известна по окончании проектных работ. Также будут большие затраты на оборудование и экспозиционную часть. У нас существенная экономия за счет того, что все оборудование планетария и контент разрабатывается в рамках нашей компании. Оборудование для лаборатории - роботы, 3Д-принтеры, сервера - будет привезено из Санкт-Петербурга. Иначе такой объект бы обошелся в районе 350-500 миллионов рублей. Так что все инвестиции в проект идут с нашей стороны. Администрация Тюмени сопровождает проект, содействовало в предоставлении здания, помогает с согласованиями и подведением коммуникаций.

- Все работы по реконструкции, модернизации на объекте кто будет выполнять?

- Одна из компаний нашей группы будет выполнять работы по проектированию и реставрации объекта. Проектирование инженерных сетей мы выполняем совместно с одним из лидеров российского BIM-проектирования, компанией ROSECO.

- Когда жители Тюменской области и гости смогут в планетарии насладиться звездами и не только?

- 2022 год, надеюсь, что в начале года.

Анжела Лебедева