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Нефтегазовые доходы России к концу 2021 года могут вырасти на 2 триллиона рублей, считает эксперт

Экономика, 09:19 21 февраля 2021

rosneft.ru

На 1,8-2 трлн рублей выше базового сценария Минэкономразвития могут сосатвить нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за 11 месяцев 2021 года при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля.

Такой прогноз дал директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков для РИА Новости.

Он отметил, что в базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год заложена цена на нефть на уровне 45,3 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 72,4 рубля и объеме добычи нефти на уровне 517,8 млн тонн. Если среднемесячные цены на нефть будут превышать 60 долларов, то месячный нефтегазовый доход будут превышать плановые значения на 160-180 млрд.

Эксперт подчеркнул, что НДПИ на нефть, при прочих равных условиях, зависит от среднемесячной цены на Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть, и обменный курс превышают прогнозные значения Минэкономразвития, что положительно влияет на значение НДПИ с тонны добытой нефти и, как следствие, на нефтегазовые доходы бюджета.

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# доходы , нефтегазовая отрасль , экономика

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