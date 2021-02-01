"Капитаны бизнеса" приедут в Заводоуковск и Голышманово

из аккаунта Инвестиционного агентства ТО в Instagram из аккаунта Инвестиционного агентства ТО в Instagram

Стратегическая сессия с предпринимателями в рамках проекта "Капитаны бизнеса" состоится в Заводоуковске 25 февраля, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram.

Проведет встречу президент группы компаний "Автоград" Алексей Салмин.

26 февраля "Капитаны бизнеса" приедут в Голышманово. По приглашению Инвестагентства и советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой к команде спикеров присоединится генеральный директор холдинга ARSIB AGRO Серго Степанян.

Напомним, серия стратегических сессий "Капитаны бизнеса" направлена на генерацию бизнес-идей в муниципалитетах, поиск возможностей развития сельских территорий. На встречах городские и сельские предприниматели делятся опытом, в качестве наставников выступают топ-менеджеры и руководители крупнейших компаний и холдингов региона. Проект предваряет областной форум сельских предпринимателей, который пройдет в марте.

Также в сессиях участвуют муниципальные служащие. По мнению организаторов, это способствует формированию единой инвестиционной команды.

Узнать подробности или стать участником проекта можно по тел. 8 (982)-932-10-19.

Евгения Шевцова