Главы тюменских сел отчитались о работе

фото пресс-службы Тюменского района фото пресс-службы Тюменского района

Главы всех 20 муниципальных образований Тюменского района провели встречи с жителями в онлайн- формате. Для участия достаточно было получить в местной администрации персональную ссылку для подключения к видео-конференц-связи.

Для удобства людей все заседания проходили вечером, после работы. Жители могли задать выступающим свои вопросы, на каждый из которых был дан подробный ответ.

Во многих встречах с жителями района участвовал и депутат Государственной Думы Иван Квитка. Он рассказывал землякам о новых законодательных инициативах, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.