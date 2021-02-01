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Главы тюменских сел отчитались о работе

Общество, 08:47 21 февраля 2021

фото пресс-службы Тюменского района

Главы всех 20 муниципальных образований Тюменского района провели встречи с жителями в онлайн- формате. Для участия достаточно было получить в местной администрации персональную ссылку для подключения к видео-конференц-связи.

Для удобства людей все заседания проходили вечером, после работы. Жители могли задать выступающим свои вопросы, на каждый из которых был дан подробный ответ.

Во многих встречах с жителями района участвовал и депутат Государственной Думы Иван Квитка. Он рассказывал землякам о новых законодательных инициативах, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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# местное самоуправление , Тюменский район

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