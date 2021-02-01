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Кинологи рекомендуют беречь собак от морозов

Общество, 13:39 21 февраля 2021

ИА "Тюменская линия"

Оберегать собак от переохлаждения рекомендует кинолог Вера Исакова. Питомцы, живущие в квартирах, выходя на мороз, испытывают температурный шок: у них могут обостриться хронические заболевания и развиться воспалительные процессы.

Специалисты рекомендуют одевать собак, а во время прогулки играть в активные игры. Подушечки лап перед прогулкой можно смазывать вазелином или специальным кремом на основе воска, но не увлажняющим. Нужно следить, чтобы на щетках между пальцами не образовывались снежные или ледяные комья.

Гололед для псов так же опасен, как и для людей. Они могут получить вывих, растяжение или перелом. Еще нужно помнить, что повышенная влажность воздуха и ветреная погода повышают вероятность обморожения. Если собака начала топтаться на месте, поджимать лапы и прижимать уши, нужно немедленно вернуться домой, пишет "Мегатюмень".

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# домашние животные , кинологи , собаки

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