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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали, как оспорить ошибочный штраф ГИБДД

Общество, 14:41 21 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель, который не согласен со штрафом, вправе обжаловать его через сайт ГИБДД. В обращении необходимо указать причину и предоставить доказательства невиновности.

По словам член рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Григория Шухмана, собственные видео можно выгрузить на Youtube. В жалобу добавить ссылку на ролик и раскадровку.

Также можно ходатайствовать об исследовании расширенного набора материалов фиксации. После того, как жалоба со всеми доказательствами невиновности будет отправлена, ее рассмотрит инспектор. В случае отказа необходимо идти в суд, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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# видеонаблюдение , ГИБДД , штрафы

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