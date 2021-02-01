Тюменцам рассказали, как оспорить ошибочный штраф ГИБДД

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель, который не согласен со штрафом, вправе обжаловать его через сайт ГИБДД. В обращении необходимо указать причину и предоставить доказательства невиновности.

По словам член рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Григория Шухмана, собственные видео можно выгрузить на Youtube. В жалобу добавить ссылку на ролик и раскадровку.

Также можно ходатайствовать об исследовании расширенного набора материалов фиксации. После того, как жалоба со всеми доказательствами невиновности будет отправлена, ее рассмотрит инспектор. В случае отказа необходимо идти в суд, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".