Тюменцам рассказали, как оспорить ошибочный штраф ГИБДД
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Водитель, который не согласен со штрафом, вправе обжаловать его через сайт ГИБДД. В обращении необходимо указать причину и предоставить доказательства невиновности.
По словам член рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Григория Шухмана, собственные видео можно выгрузить на Youtube. В жалобу добавить ссылку на ролик и раскадровку.
Также можно ходатайствовать об исследовании расширенного набора материалов фиксации. После того, как жалоба со всеми доказательствами невиновности будет отправлена, ее рассмотрит инспектор. В случае отказа необходимо идти в суд, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".