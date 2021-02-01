Эксперт опроверг миф о причастности хлеба к лишнему весу

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Употребление в пищу ржаного хлеба не приводит к лишнему весу, вопреки расхожему мнению. Более того, ржаной хлеб способствует профилактике многих заболеваний.

Такое мнение высказала директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко, пишет РИА Новости.

"Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий", - сказала она.

Также в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. Такая продукция способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний, подчеркнула эксперт.