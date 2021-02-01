В Ишиме в Международный день родного языка пройдет урок мужества на русском и казахском языке

Фото: НКА казахов Тюменской области | Фото: Фото: НКА казахов Тюменской области | Фото:

Урок мужества на русском и казахском языке пройдет в Международный день родного языка, 21 февраля в центре казахской культуры Ишима. Темой занятия станут подвиги великих батыров и мужественных героев разных времен.

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области продолжает запись новых уроков онлайн-проекта "Казахский язык: просто и доступно", рассказал "Тюменской линии" лидер региональной казахской общины Есенгалий Ибраев.

В период действия в регионе режима повышенной готовности, обучение детей казахскому языку переведено в дистанционный формат. Онлайн-уроки казахского языка еженедельно проходят в социальных сетях с апреля 2020 года. В Тюменской области работают 5 факультативных классов по изучению казахского языка: 2 – в городе Тюмени, 1 – в Ишиме, еще по одному в Голышмановском городском округе и Упоровском районе.

Онлайн-уроки позволили значительно расширить аудиторию обучающихся. Как показывают статистика и отзывы, казахский язык в режиме онлайн изучают жители не только Тюменской области, но и других регионов России и других стран.

"Уроки казахского языка предполагают включение дополнительных компонентов по разным направлениям национальной культуры. Ведь родной язык – это средство сохранения и трансляции культуры, истории, традиций народа. Поддержание и развитие языковой и культурной самобытности – одно из приоритетных направлений работы нашей национально-культурной автономии", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Онлайн-формат – это большая ответственность, потому что он открыт для всех желающих с разным уровнем подготовки, рассказала преподаватель онлайн-уроков казахского языка Гульбайра Калиева.

"Начиная с марта 2020 года мы записали и выпустили 42 урока казахского. Я благодарна всем, кто писал нам отзывы об уроках, говорил спасибо и конструктивно критиковал, а главное - вместе с нами учил родной язык", - добавила Гульбайра Калиева.

Есенгалий Ибраев рассказал, что в планах национально-культурной автономии казахов Тюменской области продолжить развитие и онлайн, и оффлайн-форм обучения казахскому языку. Учениками классов казахского языка могут стать все желающие, вне зависимости от национальности и с любым уровнем владения казахским.

Фото: НКА казахов Тюменской области Фото: НКА казахов Тюменской области

Евгений Бабенко