Тюменские врачи стали героями программы Елены Малышевой

| Фото: скриншот с передачи "Здоровье" на Первом канале | Фото: скриншот с передачи "Здоровье" на Первом канале

О тюменских медиках, которые четыре раза запускали сердце пациента, рассказала ведущая Елена Малышева в эфире передачи "Здоровье". Выпуск, посвященный Дню защитника Отечества, показали на Первом канале 21 февраля.

История чудесного спасения произошла в январе 2020 года. В один из дней врач скорой помощи Илья Горшков и фельдшер Надежда Сафрыгина приехали по вызову к Владимиру Казанцеву, которому стало плохо. На носилках пациента спустили с шестого этажа на первый, здесь он потерял сознание, у него начались судороги. Первую реанимацию провели прямо в подъезде.

После мужчину погрузили в карету скорой помощи и повезли в больницу. В машине сердце остановилось во второй раз. Мужчину снова вернули к жизни.

"В третий раз сердце пациента остановилось в приемном покое сосудистого центра. Наложили электроды и увидели на мониторе фибрилляцию желудочков – это клиническая смерть. Третья за полчаса. И снова врачи смогли завести сердце. Затем больного повезли в операционную. Как только каталку загрузили в лифт, сердце снова остановилось. В лифте его оживили в четвертый раз", – рассказала Елена Малышева.

В студии программы "Здоровья" побывали заведующая приемным отделением Тюменского кардиологического центра Анастасия Такканд и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Баскакова. Они рассказали, что когда к ним поступил этот пациент, то все действовали спокойно - все алгоритмы и механизмы отработаны годами.

Елена Малышева по видеосвязи пообщалась со спасенным пациентом, пожелала ему здоровья.

Инна Пахомова