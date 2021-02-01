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Юные инспекторы дорожного движения встретятся на интернет-марафоне

Общество, 14:47 22 февраля 2021

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области. Архив.

Интернет-марафон проведут для юных инспекторов дорожного движения. По предварительным данным состязаться будут около тысячи человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Новичкам вручат жилеты для дежурства, изготовленные в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения" и удостоверения ЮИД.

Напомним, в Тюменской области около пяти тысяч юных инспекторов движения, которые активно участвуют в работе по обеспечению безопасности дорожного движения: проводят занятия с младшими школьниками по изучению ПДД, дежурят с автоинспекторами у школ, проводят флешмобы, акции на площадях, детских площадках, в парках и скверах.

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# ГИБДД Тюменской области , профилактика , ЮИД

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