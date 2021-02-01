Тюменцы могут взять кошку или собаку в приютах

Фото: Право на жизнь. Помощь животным г. Тюмень Фото: Право на жизнь. Помощь животным г. Тюмень

Большая часть животных, оказавшихся в приюте "ЛесПаркХоза", попадает в семьи. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев на заседании постоянной комиссии в городской думе.

В 2020 году с улиц было отловлено 2 тыс. 223 животных, в том числе 1 тыс. 911 собак и 312 кошек. 949 выпущены на прежнее место обитания. 104 оставлено в приюте на постоянное проживание. 1 тыс. 170 передано новым или прежним владельцам ( 959 собак и 211 кошек).

Если животное потерялось, как правило, в первые дни объявляются владельцы. Потенциальные хозяева могут посмотреть питомцев на сайте "ЛесПаркХоза". Искать новый дом также помогают общественные организации: группы помощи "Живи" и "Вертикаль", благотворительный фонд "Потеряшки", приют "Мурка и Васька", помощь бездомным "Право на жизни".

Важно отметить, что с 1 января 2020 года отлов и выпуск животных записывается на видео. Их выпускаются на место прежнего обитания, если не находится хозяин, животное не проявляет немотивированную агрессию, не входит в список потенциально опасных пород, утвержденный постановлением правительства РФ.

Каждая собака или кошка осматривается врачом, делается фото, проводится вакцинация, стерилизация, на ухо крепится пластиковая неснимаемая бирка. Во время нахождения в приюте животных кормят, выгуливают, убирают клетки. В 2020 году в приюте обустроили дополнительный вольер для кошек, вольер с будками для щенков, еще 14 вольеров для содержания собак. А также сделали теплую лечебную секцию из 9 вольеров для стационарного лечения животных. В 2021 году улучшение материально-технической базы будет продолжено, пишет "Вслух.ру".