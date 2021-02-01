Юноши из Голышманово награждены за спасение женщины из горящего дома

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

16-летний Дмитрий Горбунов и 15-летний Денис Виноградов из Голышмановского городского округа награждены знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок". Ребята спасли женщину из горящего дома.

"Мы услышали хлопок, подбежали к дому. Увидели, что в доме взрывом выбило стекла. Начался пожар. Сразу по телефону вызвали пожарных. Около дома заметили мужчину, который сам смог выбраться из огня. Но как будто что-то подсказало, что в доме есть еще человек", – рассказывают ребята. Действительно, в доме оказалась женщина, которую юноши вывели из огня. Позже оказалось, что в доме взорвался газ.

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Дмитрию Горбунову и Денису Виноградову награду за мужественный поступок, сообщает региональный оперативный штаб.