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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Тюменской области стали реже вступать в брак

Общество, 16:47 23 февраля 2021

Фото: управление ЗАГС Тюменской области

Пандемия внесла свои коррективы в брачную статистику. В 2020 году в Тюменской области узаконили отношения 9 тыс. 274 пары. В 2019 году их было 11 тыс. 335.

В Тюмени в 2020 году брак заключили 5 тыс. 594 пары, в Тюменском районе – 1 тыс. 15 пар, в Тобольском – 760 пар, в Ишимском – 460, Заводоуковском - 239, Ялуторовском – 227.

Отметим, что до 28 февраля действует ограничение: при церемонии в органах ЗАГС количество участников должно быть не более 10 человек. Подать заявление на регистрацию можно через сайт госуслуг, пишет "Вслух.ру".

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