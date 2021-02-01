Жители Тюменской области стали реже вступать в брак

Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области

Пандемия внесла свои коррективы в брачную статистику. В 2020 году в Тюменской области узаконили отношения 9 тыс. 274 пары. В 2019 году их было 11 тыс. 335.

В Тюмени в 2020 году брак заключили 5 тыс. 594 пары, в Тюменском районе – 1 тыс. 15 пар, в Тобольском – 760 пар, в Ишимском – 460, Заводоуковском - 239, Ялуторовском – 227.

Отметим, что до 28 февраля действует ограничение: при церемонии в органах ЗАГС количество участников должно быть не более 10 человек. Подать заявление на регистрацию можно через сайт госуслуг, пишет "Вслух.ру".