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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

К гибели трех человек при пожаре в Тюмени могло привести алкогольное опьянение

Происшествия, 11:00 23 февраля 2021

скриншот видео со страницы ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео со страницы ГУ МЧС России по Тюменской области

Сон и алкогольное опьянение могли привести к гибели семьи из трех человек при пожаре в квартире на Московском тракте в Тюмени 22 февраля. Погибли отец, мать и сын 1980 года рождения.

Об этом рассказала заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Лариса Чепрасова.

"Рассматриваются все версии возникновения пожара, в том числе и неосторожное обращение с огнем при курении. Условием, способствующим гибели людей на пожаре, явилось состояние сна и алкогольное опьянение", – добавила она.

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Было сильное задымление – с четвертого по девятый этаж. Из квартир третьего подъезда огнеборцы эвакуировали двух человек. Еще 18 человек спасли, из них пятеро детей.

Сообщение о пожаре поступило в 17 часов 7 минут. Пожар возник днем в трехкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома № 161 на Московском тракте. Первое пожарно-спасательной подразделение прибыло спустя десять минут после вызова. О ликвидации пожара объявили в 18 часов 20 минут.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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