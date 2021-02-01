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Александр Моор: из тюменских кадет вырастут настоящие защитники Отечества

Общество, 12:35 23 февраля 2021

со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Каждый из 700 воспитанников президентского кадетского училища вызывает огромное уважение. Из таких мальчишек вырастают настоящие мужчины, защитники Отечества.

Такую уверенность в День защитника Отечества выразил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Жизнь даже самых маленьких – пятиклашек – расписана по минутам: зарядка, завтрак, уроки, обед, занятия, ужин, свободное время, когда можно позвонить родным, сон. Все по режиму. Шестиклассник Сережа Деканов говорит, что кадетская жизнь уже вошла в привычку, здесь он стал более выносливым и общительным. И каждый день, проведенный в училище, приближает его к заветной мечте – стать военным летчиком.Десятиклассник Данил Вагин, правнук Героя Советского Союза генерал-майора Григория Криволапова, тоже уверен, что будет военным инженером – поступит в ТВВИКУ. Смотрю на Сергея и Данила, на кадет, которые в строю чеканят шаг в День Победы, и понимаю: безопасность Родины в надежных руках, пока мальчишки мечтают защищать Родину", - написал Александр Моор.

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# Александр Моор , Тюменское президентское кадетское училище

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