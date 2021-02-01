"Спецоперация Лед - 2021" состоялась озере Алебашево

фото: "Комсомольская правда - Тюмень" фото: "Комсомольская правда - Тюмень"

Лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и автогонщики Урала приняли участие в гонке "Спецоперация Лёд – 2021" на тюменском озере Алебашево 23 февраля.

"Первое отличие – у нас сегодня не массовое мероприятие. Мы не звали зрителей и видно, что народу совсем мало. Но зрелищность от этого не убавилась. Ездят спортсмены-автогонщики (трековики) в двух классах, ездят в двух классах спортсмены-дрифтеры и так же в двух классах (полный и передний привод) ездят полицейские, МЧС и УФСИН. Первый год принимают участие команда тюменского отделении ДОСААФ России, в их команде титулованный автогонщик", - рассказала начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Среди участников 30 сотрудников полиции и около 20 автогонщиков. Полуфиналы "ТРЕК" в зачетных группах А-1600 и Д2–2500 "Волга" стартовали в обед.

Для участников состязаний показательные выступления устроили бойцы военно-патриотического клуба "Барс". Его руководитель Олег Денисов пояснил, что ребята демонстрировали элементы подготовки тактико-циклической стрельбы.

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", параллельно здесь же тюменский военный комиссариат проводил мероприятие "Студенческий прорыв". Командам по три человека пришлось побороться в первенстве на картинге, на лыжах и даже в викторине, посвященной Дню защитника Отечества.

Напомним, спецоперация "Лёд" – традиционное соревнование, которое ежегодно собирает множество зрителей. К примеру, год назад, 23 февраля 2020 года, когда соревнования проходили на набережной Туры, тогда зрелище наблюдали около 25 тысяч зрителей.