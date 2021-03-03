222 года назад русские войска успешно штурмовали крепость Корфу

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море с минимальными потерями.

Революционные войны Франции в конце XVIII века привели к тому, что на Средиземном море многие ключевые пункты, в том числе Ионические острова, контроль над которыми позволял распространять свое влияние на Балканы, оказались захваченными французами. Черноморской эскадре Федора Ушакова при поддержке небольшой турецкой флотилии во главе с Кадыр-беем было поручено взять под контроль Ионические острова, которые удалось захватить уже к началу ноября 1798 года. Оставалось взять только хорошо укрепленный о. Корфу.

Французы прикрывали о. Корфу с о. Видо и рассчитывали после затяжных артиллерийских дуэлей принудить русско-турецкий флот уйти в открытое море. Ушаков планировал взять о. Видо, а затем, расположив на нем артиллерийские батареи, начать обстрел о. Корфу, сконцентрировав картечный огонь против расположения артиллеристов неприятеля.

18 февраля Ушаков начал штурм. После четырехчасового обстрела все батареи были подавлены, и на острове высадился десант в 2 тыс. 160 человек. На помощь к осажденным пытались прийти два французских фрегата, но получили существенные повреждения под огнем линейного корабля "Благословление Господне" и вынуждены были отступить.

200 защитников Видо были убиты, остальные взяты в плен. Около 150 человек сумели перебраться на Корфу вплавь. Русские потеряли 31 человека убитыми и 100 ранеными, потери турок и албанцев составили 180 человек убитыми и ранеными.

Одновременно со штурмом и взятием о. Видо русские корабли вели обстрел укреплений Старой и Новой крепости на о. Корфу. Албанцы попытались захватить бастион "Св. Рока", но были отбиты. Уже следующая русско-турецкая совместная атака вынудила французов отступить в крепость. Штурм Старой и Новой крепости был назначен на 19 февраля, но вечером французы сдались на почетных условиях.

Взятие Корфу поставило точку в претензиях Франции на Средиземноморское господство, а на Ионических островах была образована Республика Ионических островов, которая некоторое время была базой русского черноморского флота.

По информации Российского военно-исторического общества