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Конкурс "Почему я горжусь Россией?" объявили в Тюменской области

Общество, 13:34 25 февраля 2021

Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

Областной конкурс "Почему я горжусь Россией?" проходит в Тюменской области для детей до 17 лет. Заявки принимают до 15 апреля. Предусмотрены три номинации: "Эссе", "Видеоролик" и "Рисунок". Конкурсные работы должны раскрыть тему "Почему я горжусь Россией?", проанализировав достижения страны за последние десятилетия, сообщает региональный департамент образования и науки.

К участию в конкурсе допускается одно эссе, один видеоролик и один рисунок от одного участника. Один участник может заявить работу в одной, в двух или во всех номинациях.

Подробности здесь. Награждение состоится в конце апреля 2021 года.

Победители и призеры получат грамоты и ценные призы, все участники – благодарственные письма и поощрительные призы от партнеров. Наградят сотрудников школ, учащиеся которых приняли активное участие в конкурсе, а также родителей призеров.

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# видеоролик , конкурс

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