В Уватском районе 36 семей стали новоселами

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36 семей Уватского района стали новоселами. Им вручены ключи от квартир в четырехэтажном 36-квартирном доме в Демьянке по ул. Пионерной, сообщает администрация муниципалитета.

Дом построен по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Первый заместитель главы администрации Уватского района Дмитрий Колунин поздравил новоселов и отметил, что благодаря координированию Минстроя РФ реализация всех жилищных программ в регионе и районе проходит слаженно и динамично.

Всего в 2021-2023 г. в Уватском районе планируется расселить 29 домов. Это 227 жилых помещений, 438 человек. В рамках нацпроекта новое жилье в районе получат 305 человек, которые проживают в аварийных домах.