Лаборатория медиапоэзии объявила в Тюменской области конкурс на бесплатное обучение

| Фото: Лаборатория медиапоэзии 101 | Фото: Лаборатория медиапоэзии 101

На конкурсный отбор для участия в бесплатном онлайн-курсе Лаборатории медиапоэзии 101 приглашают жителей Тюменской области. Заявки принимают до 25 февраля здесь. Проект реализует команда Международного фестиваля медиапоэзии 101, сообщают организаторы.

Результаты отбора станут известны 28 февраля. Занятия будут проходить с 15 марта по 15 мая 2021 года в очном или в онлайн-режиме дважды в неделю.

Из онлайн-курса слушатели узнают, как развиваются традиции экспериментальной поэзии; какие бывают жанры в медиапоэзии; кто создает самые интересные работы в этом направлении; как стать автором-медиапоэтом.

Курс делится на вводные и тематические лекции. К каждой лекции прилагается список литературы и творческое задание. Преподаватели курса дают обратную связь по работам учеников.

До 1 мая работы слушателей онлайн-курса участвуют в конкурсном отборе на выставку лучших произведений Лаборатории в Санкт-Петербурге. Выставка-показ состоится в конце мая в "Открытых Мастерских" библиотеки "Лиговская".

Подробности об онлайн-курсе здесь.