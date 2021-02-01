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Стартовал прием заявок на фестиваль МЧС "Звезда спасения"

Общество, 08:12 25 февраля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Заявки и работы на региональный этап Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда спасения" принимают от юных жителей Тюменской области до 18 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, у фестиваля в этом году три основные темы: "МЧС России – Мужество - Честь - Спасение", "Героям спасения посвящается", "35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей радиационной катастрофы современности".

Фестиваль включает следующие творческие конкурсы: конкурс изобразительного творчества; конкурс литературного творчества; конкурс музыкального творчества; конкурс хореографического творчества; конкурс сценического творчества.

Электронный адрес для направления работ претендентов: ok@72.mchs.gov.ru Телефон для справок: 8 (3452) 590-473.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , фестиваль

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