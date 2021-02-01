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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области остается ниже эпидпорога

Общество, 12:02 24 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога на 35,5% по итогам седьмой недели 2021 г., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются вирусы не гриппозной этиологии.

В области все школы и детсады работают в привычном режиме. Усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры. Продолжается работа по информированию населения о профилактике гриппа и ОРВИ.

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# грипп , ОРВИ

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