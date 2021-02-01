Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области остается ниже эпидпорога
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога на 35,5% по итогам седьмой недели 2021 г., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По результатам исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются вирусы не гриппозной этиологии.
В области все школы и детсады работают в привычном режиме. Усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры. Продолжается работа по информированию населения о профилактике гриппа и ОРВИ.