Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области остается ниже эпидпорога

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога на 35,5% по итогам седьмой недели 2021 г., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются вирусы не гриппозной этиологии.

В области все школы и детсады работают в привычном режиме. Усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры. Продолжается работа по информированию населения о профилактике гриппа и ОРВИ.