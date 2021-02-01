На трассе Тюмень - Омск ограничено движение транспорта из-за метели

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта ограничено на трассе Тюмень - Омск в районе Ишимского и Абатского муниципалитетов из-за сильного ветра и метали, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

Ограничение введено с 12 часов 24 февраля до улучшения погоды.

"Из-за сильного бокового ветра, снегопада на ряде участков автодороги особенно опасен встречный разъезд транспортных средств", - отметили автоинспекторы.

Соблюдение введенных ограничений контролируют наряды ДПС. Водителям, которые следуют по данному направлению трассы, будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС, специальных парковках для большегрузов.