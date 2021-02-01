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Виртуальный тур расскажет об историческом прошлом Тобольска

Общество, 18:21 24 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виртуальное путешествие в историческое прошлое Тобольска можно совершить в онлайн-режиме, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В съемках VR-тура "Дальняя Государева вотчина" принимали участие деятели культуры Тюменской области: Сергей Скобелев, Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева и Антон Нестеренко.

Зрители за 12 минут 34 секунды могут совершить погружение в далекие времена освоения Сибири, познакомиться с первым сибирским губернатором Матвеем Гагариным и автором проекта Тобольского кремля Семеном Ремезовым.

Проект реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

VR-тур "Дальняя Государева вотчина" можно посмотреть на Ютьюбе.

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# виртуальный тур , национальный проект Культура , Тобольск

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