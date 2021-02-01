Виртуальный тур расскажет об историческом прошлом Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виртуальное путешествие в историческое прошлое Тобольска можно совершить в онлайн-режиме, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В съемках VR-тура "Дальняя Государева вотчина" принимали участие деятели культуры Тюменской области: Сергей Скобелев, Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева и Антон Нестеренко.

Зрители за 12 минут 34 секунды могут совершить погружение в далекие времена освоения Сибири, познакомиться с первым сибирским губернатором Матвеем Гагариным и автором проекта Тобольского кремля Семеном Ремезовым.

Проект реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

VR-тур "Дальняя Государева вотчина" можно посмотреть на Ютьюбе.