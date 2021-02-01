Команда станции скорой помощи в Ишиме стала самой удачливой на зимней рыбалке

| Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишима | Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишима

38-сантиметрового леща поймал в Бердюгинском омуте водитель машины скорой помощи Дмитрий Лапин на шестых соревнованиях по зимней рыбалке среди подразделений областной больницы № 4, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

В итоге с его рыбиной улов весом около 18 кг стал самым большим и дал команде станции скорой помощи первое место среди соперников из Ишима, Абатского, Сорокинского, Викуловского, Армизонского и Бердюжского районов.

"Рыбалкой занимаюсь с детства, ходил ловить рыбу вместе с отцом и дедом. Раньше жил в Синицинском бору, поэтому окрестности знакомые, выбрал хорошее место, плюс опыт и немного везения. Вот и выловил леща чуть больше, чем у остальных", - рассказал Дмитрий Лапин.

Чемпионам подледного лова вручили специальный стульчик с мехом, жерлицы – живцовую снасть для ловли щуки и газовую горелку.

Серебро досталось сборной водителей гаража больницы Ишима с уловом в более чем 11 кг. На третье место вышли рыбаки Бердюжской больницы, которые поймали почти 8 кг рыбы.

Наградили и других медиков: за первую рыбку, самую маленькую и самую большую, самый внушительный улов в личном первенстве и самое быстрое бурение лунки. Им вручили дипломы и подарки.

Согреться на 20-градусном морозе участникам и болельщикам помогли солдатская каша и горячая уха.

Инна Кондрашкина