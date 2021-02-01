Тюменский театр "Мимикрия" реализует международный проект

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Тюменский театр "Мимикрия" работает над спектаклем "Любовь к трем апельсинам" с режиссером Рико Дитцмейером и художником Франциска Шубертом из театра Compania Sincara Лейпциг, Германия.

По итогам онлайн-кастинга отобраны три актера. Еще нужны две актрисы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила режиссер, актриса театра "Мимикрия" Майя Шульц.

"Мы познакомились с режиссером Рико Дитцмейером в 2017 году, когда он со своим коллективом приехал на фестиваль "Театральная революция". Немецкий спектакль "Don Q" получил награду за самую инновационную постановку. Мы были впечатлены этим спектаклем. Театральный язык этого театра показался нам очень близок. Яркая пластика, гротеск, юмор, работа с масками, в спектакле был немецкий текст, но он был понятен любому зрителю. Мы снова встретились в Тюмени с Рико Дитцмейером уже в рамках другого нашего фестиваля "Сны улиц", где он дал несколько мастер-классов по технике работой с маской в театре. Тогда и родилась мысль, а что если мы попробуем сделать что-то совместное", - говорит она.

Проект создания дивертисмента "Любовь к трём апельсинам" по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци материально поддержал Гете-институт. Тюменский театр получил грант по итогам конкурсного отбора, проходящего в рамках Года Германии в России.

По словам Майи Шульц, пока общение режиссеров проходит онлайн. Они надеются, что со стабилизацией обстановки по коронавирусу, появится возможность репетировать в режиме реального времени.

Премьера международной постановки запланирована на осень 2021 года.

Анжела Лебедева