Сбер запустил страхование по подписке

| Фото: press.sber.ru | Фото: press.sber.ru

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке — программа страхования от несчастных случаев "Защита от травм". Минимальный срок страховки — один месяц.

Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

"Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Всё более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объём сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

Программа "Защита от травм" позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на "Защиту от травм" можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.

"В 2020 году жители Урала оформили в Сбере более 51 тыс. договоров страхования по программе "Защита от травм". Популярность этого продукта постоянно растет. Теперь у наших клиентов появилась отличная возможность оформить страховую защиту по удобной и экономичной модели подписки. Периодичность оплаты на нужный срок — ежемесячно или ежеквартально — позволяет без переплаты защитить себя и своих близких от непредвиденных ситуаций. Это также просто, как оплата мобильной связи или коммунальных услуг", - отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров.