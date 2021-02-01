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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

25 февраля в Тюмени продолжаются морозы и метель

Общество, 07:59 25 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 27 - минус 22 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 25 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 758-762 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения до 2 баллов.

Заход солнца в 18 часов 1 минуту. Долгота дня 10 часов 20 минут. Сегодня день на 6 минут длиннее, чем вчера.

Из-за мороза для учеников 1-9 классов объявлена актировка.

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# погода в Тюмени

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