25 февраля в Тюмени продолжаются морозы и метель

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 27 - минус 22 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 25 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 758-762 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения до 2 баллов.

Заход солнца в 18 часов 1 минуту. Долгота дня 10 часов 20 минут. Сегодня день на 6 минут длиннее, чем вчера.

Из-за мороза для учеников 1-9 классов объявлена актировка.