Западно-Сибирский НОЦ назван одним из лидеров создания сети карбоновых полигонов

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Тюменский макрорегион вправе претендовать на лидерскую роль в создании сети карбоновых полигонов на территории Российской Федерации. Это отметили участники совещания по работе Западно-Сибирского НОЦ, которое провели в Тюмени заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев и директор департамента стратегического развития Минобрнауки Юрий Казаков.

Тюменская область стала одним из пилотных регионов, на территории которых появятся карбоновые полигоны – полигоны для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В их числе также Чеченская республика, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская области.

По словам министра Валерия Фалькова, создание карбоновых полигонов на базе семи подведомственных Минобрнауки России университетов и научных организаций — это результат совместной работы федеральных, региональных властей, научных организаций, вузов и бизнеса.

"Подобные территории призваны дополнить существующую сеть сбора и обработки данных экологического мониторинга",— прокомментировал запуск пилотного проекта министр.

Валерий Фальков отмечал, что работа по созданию "карбоновых" полигонов со временем будет расширена. Уже сегодня представители органов власти и бизнеса, научные сообщества из разных регионов страны выразили заинтересованность участия в программе.

Объем мирового рынка торговли карбоновыми квотами, по оценке министра, оценивается в $100 млрд. К 2030-му году ожидается его многократный рост, что сделает карбоновую отрасль одной из ведущих в мировой экономике.

На совещание в Тюмени заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер представил актуальное состояние научных исследований и разработок в Западно-Сибирском межрегиональном НОЦ, а также рассказал о формах поддержки программы деятельности НОЦ со стороны правительства Тюменской области, включая запуск пяти проектов по региональным мегагрантам, совместный конкурс грантов РФФИ и Тюменской области, поддержавший 41 проект региональной направленности и другие. Подчеркнут высокий уровень доверия и координации усилий организаций-участников НОЦ.

Делегация Минобрнауки РФ, сообщает областной департамент образования и науки, посетила институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ, где выполняются научно-технические проекты НОЦ по направлению "Биобезопасность".