Спортсмены из 12 стран встретятся в Тюмени на первенстве по альпинизму

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Более 50 спортсменов из 12 стран примут участие в первенстве мира по альпинизму в Тюмени с 25 по 28 февраля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Спортсмены поборются за награды в нескольких возрастных группах: юниоры и юниорки (19-21 год), юноши и девушки (13-15 и 16-18 лет).

Соревнования пройдут в двух дисциплинах скорость и трудность. Боулдеринг подразумевает серию трудных трасс. У участников неограниченное количество попыток, но ограниченное количество времени – четыре минуты.

Соревнования в скорости состоятся на ледодроме – конструкции высотой 17 метров, покрытой льдом. На данный момент рекорд прохождения трассы 7,5 секунд.