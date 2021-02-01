  • 25 февраля 202125.02.2021четверг
  • USD73,7532
    EUR89,6691
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спортсмены из 12 стран встретятся в Тюмени на первенстве по альпинизму

Спорт, 14:23 25 февраля 2021

дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Более 50 спортсменов из 12 стран примут участие в первенстве мира по альпинизму в Тюмени с 25 по 28 февраля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Спортсмены поборются за награды в нескольких возрастных группах: юниоры и юниорки (19-21 год), юноши и девушки (13-15 и 16-18 лет).

Соревнования пройдут в двух дисциплинах скорость и трудность. Боулдеринг подразумевает серию трудных трасс. У участников неограниченное количество попыток, но ограниченное количество времени – четыре минуты.

Соревнования в скорости состоятся на ледодроме – конструкции высотой 17 метров, покрытой льдом. На данный момент рекорд прохождения трассы 7,5 секунд.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# альпинизм , ледолазание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 25.02.2021Спортсмены из 12 стран встретятся в Тюмени на первенстве по альпинизму
13:58 25.02.2021Дояры и охотники станут участниками сельских игр Тюменской области
13:10 25.02.2021Третий тобольский полумарафон посвятят Семену Ремезову
12:40 25.02.2021Тюменские гиревики завоевали награды всероссийских соревнований