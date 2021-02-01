Тюменский стилист рассказала о модных тенденциях предстоящего лета

| фото из личного архива Марины Бауэр | фото из личного архива Марины Бауэр

Лето – чудесная пора для экспериментов со своим образом, но чтобы они завершились удачно, нужно разобраться, что будет модно носить в теплые дни 2021 года. О том, как создать актуальный образ и на что обратить внимание при выборе летнего гардероба в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала тюменский стилист, дизайнер Марина Бауэр.

По ее словам, несомненным фаворитом летнего гардероба является платье. В нынешнем сезоне будет актуально платье с вырезами. Открытая спина или оригинальные вырезы на талии при кажущейся консервативности платья в целом создадут эффект пикантной дискретности.

"Лозунг прикрытой транспарентности несут и ажурные, кружевные платья, платья в сетку, которые этим летом будет принято носить с чехлом в виде шелкового или трикотажного футляра. Прохладное лето не обойдется без кожаного платья. А любимый нами принт в мелкий цветочек поможет создать не только романтичные луки, но и более брутальные образы, если носить такие платья с обувью в стиле гранж", - рассказала Марина Бауэр.

Еще несколько интересных деталей - рукав-фонарик или трапециевидный крой, крайнее мини или длина в пол. Марина Бауэр советует обрамлять особенности фигуры правильно. Так, можно попробовать платье-тунику с брюками. Таким приемом можно скрыть не только некоторые силуэтные несовершенства, но и показать свое знакомство с тем, что актуально.

Что же касается любителей брюк – то востребованы будут широкие модели. Джинсы стоит выбирать прямые или клеш от колена, с разрезами внизу и прорезями сверху.

"Шорты, как и юбки, тоже впадают в крайности. Они могут быть как совсем микроскопичными, так и средней длины, а носиться в паре с балетками, сабо, босоножками в греческом стиле, цветными конверсами или лоферами с носками", - добавила Марина Бауэр.

Любовь Голышева